Конгресс США единогласно одобрил поправки об ужесточении санкций против «Северного потока — 2»

13:42 | 21.07.2020

Палата представителей конгресса США одобрила поправки в проект оборонного бюджета об усилении санкций против газопровода «Северный поток — 2», говорится в заявлении законодательного органа. Конгрессмены приняли поправку единогласно, передает РИА «Новости». Данные меры вошли в план оборонного бюджета США на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября.



Новые санкции затронут иностранные компании и лица, способствующие реализации проекта, в частности, предоставлению судов для укладки труб обоих газопроводов.



Для вступления поправок в силу их должен одобрить президент США.

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