В украинском Луцке вооруженный мужчина взял в заложники 20 пассажиров автобуса

13:29 | 21.07.2020

Вооруженный мужчина захватил в Луцке автобус и взял в заложники как минимум двадцать пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Волынской области.



«Поступило сообщение на линию 102 о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие», — сообщили в полиции.



Информации о пострадавших в данный момент нет. Также не сообщается, предъявил ли мужчина какие-либо требования.

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