Замминистра обороны России Цаликов заявил о готовности вакцины от коронавируса

13:19 | 21.07.2020

Первый замминистра обороны России Руслан Цаликов в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции, разрабатываемая военными вирусологами и специалистами Центра имени Гамалеи, готова.



«На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», — сказал Цаликов в интервью.



Испытания проводились на базе Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко.

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