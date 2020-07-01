Генпрокуратура признала нежелательными в России семь иностранных организаций

16:31 | 20.07.2020

Деятельность сразу шести американских и одной британской неправительственных организаций признана нежелательной на территории России. Соответствующее решение вынесено Генеральной прокуратурой.



Речь идет о Всемирной организации по расследованию преследований Фалуньгун (США), Коалиции по расследованию преследования в отношении Фалуньгун в Китае (США), Всемирного совета по спасению подвергаемых гонениям адептов Фалуньгун (США), организации «Друзья Фалуньгун» (США), организации «Врачи против насильственного извлечения органов» (США), буддистского сообщества «Родники дракона» (США), Европейской ассоциации «Фалунь Дафа» (Великобритания).



В ведомстве считают, что «деятельность этих организаций представляет угрозу безопасности России».

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