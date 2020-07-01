Путин сообщил о переносе шествия «Бессмертного полка» на 2021 год

16:26 | 20.07.2020

Путин сообщил в ходе общения с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи, что шествие «Бессмертного полка» состоится в 2021 году. По его словам, «придется перенести мероприятие на следующий год». Путин пообещал, что «Бессмертный полк» пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво».



Ранее организаторы сообщили, что в условиях коронавируса шествие, запланированное на 26 июля, перенесено на неопределенный период.

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