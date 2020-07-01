15:51 | 20.07.2020

Около 30% россиян заберут свои средства из банков при дальнейшем падении ставок по вкладам, при этом 36% граждан не будут менять свою сберегательную стратегию, говорится в исследовании «Росгосстрах банка» и НАФИ, передает РИА Новости.



Часть россиян собираются вложить свои средства в альтернативные инструменты: золото выберут 7% респондентов, в облигации вложат 6%, а в недвижимость — 4% опрошенных. Еще более выгодные инвестиции намерены искать 12%. Остальные с ответом затруднились.

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