Песков заявил, что Путин пока не делал прививку от коронавируса

15:20 | 20.07.2020

Официальный представитель Кремля Песков сообщил, что Путин пока не делал прививку от коронавируса. Такое заявление он сделал в комментарии журналистам.



«Нет, она ещё не сертифицирована. Главе государства нехорошо несертифицированную вакцину на себе применять», - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать публикации в СМИ о том, что российские политики и бизнесмены уже получили доступ к вакцине, передает MK.ru.



Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники писало, что некоторые российские госслужащие, политики и топ-менеджеры крупных компаний смогли сделать себе экспериментальную прививку от нового вируса еще в апреле, когда официально проходили доклинические испытания, отмечает lenta.ru.

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