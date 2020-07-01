В столице почти на 90% снизилось число обращений за пособиями по безработице

15:13 | 20.07.2020

Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что с окончанием периода действия временных ограничений число обращений за пособиями по безработице сократилось почти на 90 процентов.



«Если в апреле в центр ежедневно поступало более 10 тысяч заявок, то сейчас количество обратившихся за пособием сократилось до 1200–1500 в день, то есть почти на 90 процентов меньше. Это связано с тем, что рынок труда оживает - снимаются введенные ранее ограничения, все больше компаний и сотрудников возвращаются к привычной жизни, появляются новые рабочие места», - сказала Ракова.



Как пишет портал мэра и правительства столицы, московский рынок труда – один из самых благоприятных в стране. Однако с началом пандемии уровень безработицы в столице повысился и составляет 2,72 процента.

© «Вечерние ведомости»