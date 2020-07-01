В Минобороны Армении сообщили об уничтожении на границе трех азербайджанских танков

15:07 | 20.07.2020

Вооруженные силы Армении за весь период эскалации конфликта на границе с Азербайджаном уничтожили три танка армии противника, заявила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян. По ее словам, три азербайджанских танка были подбиты с помощью беспилотных летательных аппаратов армянского производства. В свою очередь в Баку говорят, что обстановка в районе границы относительно спокойная, передает агентство «Интерфакс».



Как напоминает «Эхо Москвы», столкновения на границе двух республик не стихают уже неделю. Есть погибшие и раненые. Обе стороны винят друг друга в провокациях.

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