Трамп заявил, что США выиграла «две прекрасные мировые войны»

14:55 | 20.07.2020

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 19 июля, в интервью телеканалу Fox News, говоря о переименовании некоторых американских военных баз, заявил, что страна выиграла «две прекрасные мировые войны», сообщает iz.ru.



Соответствующее заявление Трамп сделал, комментируя планы активистов переименовать ряд американских военных баз, названных в честь военачальников армии Конфедерации. «США выиграли две прекрасных мировых войны, жестоких и ужасных именно из «Форта Брэгг»... и других. А теперь активисты хотят избавиться от этих названий. Я выступаю против этого», - заявил Трамп, передает MK.ru.



Напомним, комитет по ассигнованиям палаты представителей конгресса США на прошлой неделе предложил выделить армии $1 млн на переименование объектов, сооружений, дорог и улиц, которые носят имена лидеров и офицеров-конфедератов.

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