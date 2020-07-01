Премьер-министр Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич

14:47 | 20.07.2020

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич. Ранее ее арестовали по делу о хищении. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.



Об аресте Лукашевич сообщалось 6 июля. Чиновница является фигурантом дела по части 4 статьи 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»). Ущерб по делу следствие оценивает в 50 миллионов 385 тысяч рублей.



По версии следствия, в момент совершения преступления Лукашевич занимала пост гендиректора «Центра развития науки», а её предполагаемый соучастник Михаил Попов числился в Минобрнауки. В 2016 году ведомство заключило с центром несколько госконтрактов, а взамен получило работы, «основанные на плагиате, учебниках и студенческих рефератах», передает govoritmoskva.ru.

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