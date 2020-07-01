Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»

14:18 | 20.07.2020

Ракета-носитель H-IIA с космическим зондом «Аль-Амаль» («Надежда»), созданным инженерами ОАЭ, стартовала с японского острова Танэгасима. Запуск транслировался корпорацией Mitsubishi Heavy Industries.



Вес аппарата составляет 1360 кг. В его разработке также принимали участие 3 университета США. Зонду предстоит пролететь в космосе почти 500 миллионов км. он достигнет Марса в 2021 году и проведет на его орбите семь месяцев, собирая данные об атмосфере «красной планеты».

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