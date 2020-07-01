Данные 20 млн пользователей VPN-сервисов попали обнаружились в интернете в открытом доступе

14:14 | 20.07.2020

В интернете в открытом доступе обнаружились данные более 20 млн пользователей VPN-сервисов (виртуальная частная сеть, Virtual private network), сообщила исследовательская группа организации vpnMentor.



На незащищенном сервере находятся данные приложений UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN, в том числе электронные адреса, незашифрованные пароли, IP- и домашние адреса, данные о моделях смартфонов и идентификаторы устройств пользователей, передает «Интерфакс». Общий объем утечки — 1,2 ТБ.

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