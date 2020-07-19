Ангарский маньяк Михаил Попков признался еще в двух убийствах женщин

13:46 | 20.07.2020

Ангарский маньяк Михаил Попков, который был приговорен к двум пожизненным срокам, признался еще в двух эпизодах. Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, осужденного этапировали в Иркутскую область.



По данным СУ СК России по Иркутской области, Попков признался в убийствах двух женщин, которые совершил в период с 1995 по 1998 годы в Ангарске и написал явку с повинной. Ранее об этих преступлениях не сообщал. По одному из эпизодов ему уже предъявлено обвинение, по второму сейчас проходят следственные действия.



Бывший милиционер из города Ангарска Иркутской области Михаил Попков осужден на два пожизненных срока, что является уникальным для России. По версии следствия, он совершил 84 убийства с особой жестокостью, при этом расправы были сопряжены с изнасилованиями, сообщает lenta.ru.

© «Вечерние ведомости»