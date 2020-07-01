По данным СМИ, в США за сутки коронавирусом заразились рекордные 75 тыс. человек

13:42 | 17.07.2020

Число заболевших коронавирусом за прошедшие сутки в США достигло 75 тыс. человек. Это примерно на 7 тыс. выше предыдущего рекордного показателя, зафиксированного неделю назад. Об этом сообщает газета New York Times на основе собственных подсчетов.



Таким образом, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в стране составляет, по данным журналистов издания, 3 499 398. При этом суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в США на сегодняшний день составляет более чем 137 тыс. при более чем 1 млн выздоровевших.

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