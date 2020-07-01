В США 15-летнюю школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания

13:37 | 17.07.2020

Американскую школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания. Об этом сообщает Detroit Metro Times.



По информации издания, в 2019 году несовершеннолетнюю девушку обвинили в нападении и краже. Суд признал её вину, но оставил на свободе при условии соблюдения правил испытательного срока. В середине мая 2020 года Грейс нарушила предписанные правила, не выполнив домашнее задание. После этого её направили в места лишения свободы для несовершеннолетних.



Адвокаты заявляют, что это беспрецедентный случай расовой дискриминации. Очередное судебное заседание по делу запланировано на 8 сентября, сообщает телеканал «Россия 24».

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