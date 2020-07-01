ЦБ РФ аннулировал лицензии у московских банков «Кузнецкий мост» и Проминвестбанк

13:04 | 17.07.2020

Банк России сообщил, что с 17 июля аннулировал лицензии у московских банков «Кузнецкий мост» и «Промышленно-инвестиционный банк» (АКБ Проминвестбанк).



Причиной аннулирования лицензии обоих банков стало ходатайство самих кредитных организаций. Решение о добровольной ликвидации в обоих случаях приняло общее собрание акционеров. В них будет назначена ликвидационная комиссия, сообщила пресс-служба регулятора.

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