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12:50 | 17.07.2020

Путин поручил провести внезапную проверку войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты

В России по решению Путина объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты, сообщает Минобороны РФ.

Министр обороны Шойгу уточнил, что во время проверки будет проведено 56 тактических учений. В ней примут участие около 150 тысяч военных, более 26 тысяч единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов.

© «Вечерние ведомости»

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