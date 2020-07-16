В Индии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 1 миллион

12:17 | 17.07.2020

В Индии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 1 миллион, сообщает пресс-служба индийского министерства здравоохранения.



Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 342 473 человека, выздоровели 635 756 человек (22 942 за сутки), умерли 25 602 (687 за сутки).



Сейчас Индию обгоняют только Бразилия с 2 млн заражений и США, где зафиксировано 3,5 млн больных людей.

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