Власти Азербайджана пригрозили Армении ракетным ударом по атомной электростанции

12:08 | 17.07.2020

В Министерстве обороны Азербайджана заявили о возможности нанесения высокоточного ракетного удара по расположенной вблизи армянского города Мецамор атомной электростанции.



Глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы добавил, что Азербайджан может использовать для удара новейшие ракетные системы. Это может стать для Армении «огромной трагедией».



Как напоминает РИА «Новости», в воскресенье на армяно-азербайджанской границе активизировались боестолкновения, они продолжаются четвертый день, в частности — в Товузском и Тавушском районах.

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