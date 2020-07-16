Россия и мир
12:02 | 17.07.2020
Эксперт заявил, что все российские регионы прошли пик эпидемии
Ранее премьер-министр Мишустин заявил о прохождении пика распространения коронавируса в России. В то же время премьер подчеркнул, что еще рано расслабляться, нужно продолжать вести мониторинг ситуации.
© «Вечерние ведомости»
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В Прикамье зафиксировано 98 случаев коронавируса
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Жара в Перми спадет
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В Екатеринбург прилетят застрявшие в Душанбе и Бишкеке туристы
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В Екатеринбурге ищут пропавшего без вести мужчину
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В Верхней Пышме сгорел ангар с вторсырьем
20:58 | 16.07.2020
+37 °С: аномальная жара не влияет на качество мобильной связи
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Аномальная жара в Свердловской области сохранится до 19 июля
19:40 | 16.07.2020
Губернатор Свердловской области осудил уральцев за несоблюдение противоэпидемических мер
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Энергетики «Т Плюс» обновляют теплосети на двух улицах Чайковского
19:22 | 16.07.2020
В Екатеринбурге с коронавирусными пациентами работают 4 КТ-центра
18:13 | 16.07.2020
Полковник ГРУ Владимир Квачков приехал поддержать схиигумена Сергия
18:07 | 16.07.2020
В Верхней Пышме прошло празднование Дня металлурга
17:47 | 16.07.2020
Свердловскую организацию, работающую с мигрантами, оштрафовали на 10 миллионов рублей
17:38 | 16.07.2020
Годовой план расселения аварийного жилья в городском округе Березники выполнен на 85%
17:28 | 16.07.2020
За последние сутки коронавирус выявлен у жителей 13 территорий Прикамья