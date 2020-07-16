Эксперт заявил, что все российские регионы прошли пик эпидемии

12:02 | 17.07.2020

Все российские регионы прошли пик заражений коронавирусом. В настоящее время страна находится на стадии угасания эпидемии, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости. При этом он уточнил, что в каждом регионе страны ситуация с коронавирусом складывается по-разному.



Ранее премьер-министр Мишустин заявил о прохождении пика распространения коронавируса в России. В то же время премьер подчеркнул, что еще рано расслабляться, нужно продолжать вести мониторинг ситуации.

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