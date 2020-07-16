Цена на природный газ для россиян повысится с 1 августа 2020 года на 3%

11:58 | 17.07.2020

Цена на природный газ для населения повысятся с 1 августа 2020 года на 3% — соответствующий приказ ФАС России зарегистрирован 16 июля в Минюсте и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Таким образом для Московской, Волгоградской, Воронежской и Белгородской областей цена на газ за 1000 куб. м составит 3921 рубль. Для жителей Ивановской, Владимирской и Ленинградской областей — 3871 рубль, а 1000 куб. м газа в Астраханской области обойдется населению в 3597 рублей, отмечает iz.ru.



Отметим, что в прошлом году рост оптовых цен на газ составил 1,4 процента.

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