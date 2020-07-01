Минэкономразвития РФ составило рейтинг самых востребованных профессий в пандемию

16:34 | 16.07.2020

Минэкономразвития России составило рейтинг самых востребованных профессий в России в апреле—мае.



В период пандемии самым большим спросом в стране пользовались врачи. На втором месте по популярности — грузчики, на третьем — junior-программисты, на четвёртом — разработчики программного обеспечения, а на пятом — водители. В первую десятку также вошли директора по продуктам, сварщики, бухгалтеры-экономисты, уборщицы и администраторы, передает russian.rt.com.



Рейтинг, как отмечается, был составлен на основе открытых данных, размещенных на агрегаторах HeadHunter, Superjob, Youdo, Workzilla и TalentCode. Также использовались доклады ВШЭ, McKinsey & Company, Всемирного экономического форума и других организаций.

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