Внутренний валовой продукт Китая в первой половине 2020 года снизился на 1,6%

16:26 | 16.07.2020

ВВП Китая по итогам первых шести месяцев 2020 года сократился на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает китайское Национальное бюро статистики.



В годовом измерении внутренний валовой продукт КНР в первом квартале 2020 года сократился на 6,8%. Китайская экономика ушла в минус впервые с 1992 года, отмечает gazeta.ru.

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