Белоруссия закупила у США вторую партию нефти

16:18 | 16.07.2020

Белоруссия закупила у США второй танкер с 80 тыс. тонн нефти, которая поступит в республику в августе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на концерн «Белнефтехим».



По словам пресс-секретарь концерна Тищенко, прибытие танкера ожидается 6–8 августа в рамках белорусско-американского сотрудничества по диверсификации поставок нефти для нефтеперерабатывающих заводов.



Как передает Вести.ру, Белоруссия также покупает нефть в Азербайджане – танкеры прибывают в Одессу, а потом по трубопроводу и железной дороге нефть поставляется до белорусских НПЗ. Белоруссия продолжит закупать нефть в России, но увеличит поставки по балтийскому и украинскому направлениям, заявил ранее президент страны Александр Лукашенко.

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