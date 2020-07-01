В Гидрометцентре предупредили о жаркой второй половине лета в России

16:10 | 16.07.2020

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в России во второй половине лета будет жаркой, но неоднородной. Он уточнил, что стоит ожидать изменчивую погоду в разных регионах страны.



По его словам, глобальное потепление приводит к нервозности погоды. Она то очень жаркая, то очень холодная. Как, например, нынешняя зима, когда средняя температура с декабря по февраль была выше ноля градусов, передает rg.ru.

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