Исследователи рассказали о численности населения в мире к 2100 году

13:28 | 16.07.2020

Исследователи дали свой прогноз, сколько человек будет проживать на нашей планете к 2100 году, пишет Lancet.



По словам исследователей, пик роста населения произойдет в 2064 году и достигнет 9,7 миллиарда, а к 2100 году численность жителей Земли снизится до 8,8 миллиарда, это на 2 миллиарда меньше, чем прогнозы ООН. Демографы полагают, что к 2100 году коэффициент рождаемости станет недостаточным для роста населения в 183 из 195 стран. Авторы связывают этот фактор с ростом уровня образования женщин во всем мире, а также с распространением средств контрацепции.



Согласно статье, первыми пятью странами с наибольшим числом населения к 2100 году будут Индия, Нигерия, Китай, США и Пакистан.

© «Вечерние ведомости»