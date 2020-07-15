Репер Канье Уэст подал заявку на участие в президентских выборах США

13:14 | 16.07.2020

Американский хип-хоп исполнитель Канье Уэст заполнил так называемую форму № 1 Федеральной избирательной комиссии США, необходимую для регистрации кандидатом для участия в президентских выборах, сообщает издание Star Tribune.



Из заявки следует, что Уэст будет баллотироваться от комитета «Канье 2020» в штате Оклахома. В качестве партии он указал аббревиатуру BDY, и благодаря этой игре слов он стал представителем «Вечеринки в честь дня рождения» (BDY Party).



Впервые Канье Уэст официально объявил о намерении баллотироваться на пост главы государства 5 июля.

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