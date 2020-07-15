В Госдуме предложили штрафовать шумных соседей на сумму до 50 тысяч рублей

13:04 | 16.07.2020

В России могут ввести штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение тишины в многоквартирном доме, заявил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с «Парламентской газетой».



В интервью он заявил, что члены нижней палаты парламента рассмотрят инициативу на осенней сессии. «На федеральном уровне можно установить штраф от трех до десяти тысяч рублей, - заявил депутат. - Но некоторые эксперты высказывают мнение, что планку можно поднять до 50 тысяч рублей».

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