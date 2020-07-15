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12:57 | 16.07.2020

Взломавшие аккаунты американских знаменитостей в Twitter хакеры заработали не менее $110 тыс

Хакеры взломали учетные записи американских знаменитостей, политиков и бизнесменов Илона в Twitter, разместив в них сообщения с предложением подписчикам перечислить биткойны на указанный счет, сообщает Bloomberg.

"Я возвращаю обществу. Все биткойны, отправленные на адрес ниже, будут отправлены обратно в двойном размере! Если вы отправите 1000 долларов, я верну 2000 долларов. Только в течение 30 минут", — говорится в аккаунте Байдена.

Аккаунты были взломаны у кандидата в президента США от Демократической партии Джо Байдена, основателя Tesla Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса, главы Amazon Джеффа Безоса, музыканта Канье Уэста, бывшего американского лидера Барака Обамы, рэпера Уиза Халифы. Кроме того, был взломан официальный аккаунт Apple.

Сейчас публикации на страницах указанных компаний и людей удалены. По последним данным агентства Bloomberg, хакерам удалось собрать не менее $110 тыс.

© «Вечерние ведомости»

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