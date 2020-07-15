Собянин заявил, что у Москвы большие шансы избежать введения повторного карантина

12:48 | 16.07.2020

Мэр Москвы Собянин заявил, что у столицы большие шансы избежать введения повторного карантина. «Понятно, что риски есть, нужно открыто на них смотреть. Но я надеюсь, что мы все-таки избежим какой-то жесткой вспышки», — добавил он в эфире радио «Комсомольская правда».



Ранее Собянин отмечал, что второй волны COVID-19 в Москве в ближайшее время не ожидается. Он подчёркивал, что уровень коллективного иммунитета к инфекции у жителей Москвы позволяет уверенно выходить из ограничений.

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