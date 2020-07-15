Майк Помпео заявил о расширении санкций в отношении «Северного потока — 2»

12:36 | 16.07.2020

Госдепартамент США включил «Северный поток - 2» и вторую нитку «Турецкого потока 2» в новую редакцию рекомендаций, относящихся к закону CAATSA о противодействии России через санкции. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео, передает РИА «Новости».



Помпео подчеркнул, что это «четкий сигнал компаниям, участвующим в проектах России по злонамеренному влиянию.



Как напоминает gazeta.ru, строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

© «Вечерние ведомости»