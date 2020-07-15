В Белгазпромбанке арестовали счет жены замминистра финансов России Андрея Круглова

12:28 | 16.07.2020

В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы российского Минфина Андрея Круглова. Как заявили в Комитете госконтроля республики, в Белгазпромбанке, счета арестованы в рамках уголовного дела в кредитной организации, передает bfm.ru.



Как сообщил представитель департамента финансовых расследований КГК Дягилев, речь идет о трех миллионах евро. «В рамках расследования уголовного дела на данные денежные средства наложен арест», — заявил он.



В сюжете гостелеканала «Беларусь 1», показанном в среду, утверждается, что «российские акционеры Белгазпромбанка получали и другие доходы от белорусской «дочки», под одного из них был разработан эксклюзивный договор по размещению валютного займа, недоступный для остальных граждан», передает РИА «Новости».

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