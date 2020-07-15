На востоке Турции разбился самолет-разведчик, погибли семь человек

12:19 | 16.07.2020

Самолет-разведчик ВВС Турции разбился на востоке страны, жертвами крушения стали семь человек, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на заявление министра внутренних дел республики. ЧП произошло в провинции Ван в районе горы Артос на высоте 2,2 тысячи метров.



Как рассказал министр внутренних дел Турции, во время инцидента самолет выполнял разведывательную и наблюдательную миссию.

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