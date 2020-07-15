На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения

12:11 | 16.07.2020

На границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия, азербайджанские военные начали артиллерийский обстрел двух армянских населенных пунктов. Об этом говорится на сайте Министерства обороны Армении.



Минобороны Азербайджана в свою очередь заявило, что утром в четверг Армения возобновила боевые действия на товузском направлении на армяно-азербайджанской границе. Речь идет об обстрелах из крупнокалиберного оружия и минометов сел Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района, в которых стоят подразделения ВС Азербайджана, передает «Интерфакс».



Напомним, боестолкновения на границе Товузского района Азербайджана и Тавушского района Армении начались 12 июля и продолжались три дня. В Баку заявили о гибели 11 азербайджанских военных, в Ереване сообщили о четырех погибших и десяти раненых.

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