В Москве на акции протеста против поправок к Конституции задержано более 130 человек

11:26 | 16.07.2020

Сотрудники столичной полиции задержали более 130 человек на акции протеста в центре Москвы, решается вопрос о привлечении их к ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.



Как напоминает «Интерфакс», в среду в Москве и Петербурге прошли несанкционированные властями акции против признания итогов голосования по поправкам к Конституции. В столице протестующие собрались на Пушкинской площади, затем группа направилась в сторону Цветного бульвара, после чего полицейские начали их задерживать.

© «Вечерние ведомости»