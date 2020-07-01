В Госдуму внесли проект о санкциях за призывы и действия по отчуждению территорий

16:54 | 15.07.2020

Сопредседатели рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон депутат Крашенинников и сенатор Клишас внесли в Госдуму законопроекты о санкциях за призывы и действия по отчуждению территорий, передает РИА «Новости».



Как отмечает РБК, поправки предлагается внести в Уголовный кодекс (УК) и Кодекс об административных правонарушениях. В частности, УК хотят дополнить новой статьей 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Она предусматривает наказание от шести до десяти лет лишения свободы «за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности».

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