Власти Абхазии продлили до 21 июля закрытие границ с Россией

16:48 | 15.07.2020

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания продлил до 21 июля ограничения по пересечению границы с Россией в рамках защиты населения от коронавирусной инфекции. Ранее Абхазский оперативный штаб заявил, что на территории республики не осталось ни одного носителя коронавируса.

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