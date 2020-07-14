Турция сообщила о достижении договорённостей с Россией по возобновлению авиасообщения

14:37 | 15.07.2020

Минтранс Турции заявил о достижении договорённостей с Россией по возобновлению авиасообщения. Об этом пишет агентство Anadolu. Согласно данным ведомства, стороны восстановят пассажирские авиаперевозки в среду, 15 июля.



Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что восемь стран официально объявили, что готовы принимать российских туристов на определённых условиях. В их число вошли Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ, передает russian.rt.com.

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