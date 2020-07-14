Американские ученые опубликовали первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

14:05 | 15.07.2020

Вакцина для профилактики COVID-19, разработанная американской компаний Moderna, вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 участников первой стадии испытаний на людях, следует публикации в журнале New England Journal of Medicine.



Отмечается, что все они вырабатывали нейтрализующие антитела, которые, по мнению ученых, важны для создания иммунитета к вирусу. Участники испытаний получили по две различных по объему дозы вакцины. В числе побочных эффектов вакцины люди называли усталость, озноб, головную боль и болезненность мышц.



На следующем этапе в испытания примут участие уже 30 тысяч человек. Добровольцы будут поделены на две группы: первая получит вакцину, а вторая – плацебо, сообщает «Интерфакс».

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