Новосибирские ученые получили нейтрализующие коронавирус антитела

13:47 | 15.07.2020

В Новосибирске сотрудники лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН первыми в России получили антитела, которые способны нейтрализовать коронавирус.



Антитела были выделены из крови пациентов, зараженных коронавирусом, с помощью технологии сортировки единичных B-лимфоцитов. Белковые соединения способны блокировать взаимодействие вируса с клеточным рецептором ACE2, играющим ключевую роль в проникновении патогена в человеческие клетки, передает lenta.ru.



Как отметила секретарь рабочей группы при СО РАН по преодолению новой коронавирусной инфекции Ольга Дорохова, дальнейшее развитие исследований антител позволит создать средства для специфической терапии, а также профилактики COVID-19. К тому же выявленные антитела могут стать материалом для изучения особенностей иммунитета при заболевании коронавирусом, сообщает iz.ru.

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