СКР установил причастность экс-министра Михаила Абызова к другим преступлениям

17:24 | 14.07.2020

Следственный комитет нашёл новые факты преступной деятельности бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.



Установлена причастность Абызова и его соучастников к легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления и коммерческого подкупа. Легализацию денежных средств удалось выявить при содействии Росфинмониторинга и компетентных органов Кипра, говорится в сообщении, опубликованном 14 июля на сайте ведомства.



Как напоминает russian.rt.com, первое уголовное дело было связано с похищением в 2011—2014 годах 4 млрд рублей у крупных поставщиков энергии и выводом их за рубеж.

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