В АТОР назвали восемь стран, готовых принимать российских туристов на определённых условиях

16:51 | 14.07.2020

Восемь стран официально объявили, что готовы принимать российских туристов на определённых условиях, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.



«Это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты. Эти страны являются безусловными туристическими направлениями и пользуются повышенным спросом на российском рынке», — рассказала она НСН. В АТОР отметили, что большинство из них требуют справку об отсутствии коронавируса.



Ранее стало известно, что Росавиация разработала схему поэтапного восстановления международного авиасообщения. В первую очередь перелеты могут возобновить в страны с благоприятной эпидемиологической обстановкой.

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