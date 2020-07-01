ЦИК Беларуси не зарегистрировал Виктора Бабарико в качестве кандидата в президенты страны

15:19 | 14.07.2020

Центризбирком Беларуси не зарегистрировал бывшего банкира Виктора Бабарико, находящегося в СИЗО, в качестве кандидата в президенты страны, сообщает Tut.by.



Как сообщает издание со ссылкой на заявление ЦИК, причина — несоответствие декларации о доходах и имуществе и участие иностранной организации в его избирательной кампании.



В ходе заседания председатель ЦИК Лидия Ермошина также зачитала письмо из Комитета госконтроля (КГК), в котором говорится, что Бабарико руководил преступной группой, занимающейся отмыванием денег.



Как напоминает ТК «Дождь», в Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. В стране и за ее пределами проходили массовые акции протеста в связи с задержаниями претендентов на пост главы государства. Особый резонанс вызвали задержания блогера Сергея Тихановского и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико.

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