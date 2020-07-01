В Баку заявили о гибели генерала в результате обстрела со стороны армии Армении

15:06 | 14.07.2020

Генерал Полад Хашимов и полковник Ильгар Мирзеев погибли в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Армении, сообщил заместитель министерства обороны Азербайджана Керим Велиев на пресс-конференции.



Как напоминает РИА «Новости», начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. Армия и Азербайджан обвиняют в дестабилизации обстановки друг друга.

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