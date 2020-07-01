Рогозин заявил о готовности космонавтов летать на космических кораблях SpaceX

14:54 | 14.07.2020

Российские космонавты готовы летать на иностранных кораблях как американских, так и китайских. Об этом заявил генеральный директор «Роскосмоса» Рогозин в интервью радио «Комсомольская правда». Он подчеркнул, что «это нормальное сотрудничество, которое всегда должно быть в пилотируемом космосе».



Рогозин добавил, что технические специалисты корпорации смогут подтвердить готовность полётов на кораблях Илона Маска, только когда американские космические суда будут сертифицированы.

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