Путин подписал закон об упрощении выдачи российского гражданства

14:41 | 14.07.2020

Путин подписал закон, упрощающий получение российского гражданства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



На упрощенную процедуру получения российского гражданства могут рассчитывать иностранцы, у которых есть совершеннолетние дети-россияне. Закон предусматривает обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию для получающих российское гражданство. Иностранцы могут не отказываться от уже имеющегося паспорта, передает «Эхо Москвы».

© «Вечерние ведомости»