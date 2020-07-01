Верховная Рада Украины приняла закон о легализации игорного бизнеса

14:24 | 14.07.2020

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса на Украине, сообщает «Страна.ua». За легализацию казино проголосовали 248 депутатов, в том числе 224 представителя президентской партии «Слуга народа».



Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня следующего днем его опубликования в официальной прессе. Ранее власти Украины заявляли, что легализация игорного бизнеса на Украине даст дополнительно в бюджет более 400 миллионов долларов в год, а вывод из тени игорного бизнеса позволит ускорить рост ВВП страны до 1%, передает РИА «Новости».

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