Пентагон заказал первые модернизированные истребители F-15EX для гиперзвукового оружия

14:14 | 14.07.2020

Пентагон заказал первые модернизированные истребители F-15EX, способные нести гиперзвуковое оружие, сообщили в компании Boeing. В сообщении говорится, что Пентагон заключил контракт на сумму почти 1,2 миллиарда долларов на строительство восьми истребителей.



Собирать F-15EX планируют на заводе в Сент-Луисе. Подписанный контракт пока не ограничен по времени и по конечному количеству истребителей. В планах Boeing поставить до 144 таких самолетов, передает rg.ru.

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