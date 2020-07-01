14:03 | 14.07.2020

Действующий президент Польши Анджей Дуда переизбран на второй срок, сообщила Государственная избирательная комиссия республики на пресс-конференции по итогам обработки всех бюллетеней.



По данным Госизбиркома, который обработал 100% протоколов избирательных комиссий, во втором туре президентских выборов кандидат от правящей партии «Право и справедливость» Дуда набрал 51,03% голосов избирателей и опередил кандидата от оппозиционного объединения «Гражданская коалиция» Рафала Тшасковского, набравшего 48,97% голосов, передает РИА «Новости». Явка на выборы составила 68,18%.

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